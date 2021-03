Rodrigo Siston Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 11:00 | Atualizado 05/03/2021 11:06

Rio - Após ser derrotado na estreia contra a Portuguesa, em São Januário, o Vasco tem a chance de se reabilitar no Campeonato Carioca na partida desde sábado contra o Volta Redonda, às 21h05, no Raulino de Oliveira.

Novamente sem a presença dos jogadores principais e sem Marcelo Cabo, o responsável por comandar o Vasco nas partidas, Diogo Siston deverá escalar a equipe carioca com: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes, Juninho, João Pedro e Gabriel Pec; Lucas Santos e Tiago Reis.

Na primeira rodada, o Voltaço empatou por 2 a 2 com o Madureira, em uma partida muito movimentada, realizada no Raulino de Oliveira. Com isso, a equipe do Sul Fluminense também vai em busca da sua primeira vitória.

Nesta edição do Carioca, o Volta Redonda decidiu não apostar em grandes medalhões. A aposta da equipe do Vale do Aço será na base. O Voltaço chega para o Campeonato Carioca com 18 jogadores revelados no clube.