Publicado 05/03/2021 19:57

Rio - O Vasco segue de olho no mercado em busca de reforçar seu elenco para a Série B. Desta vez, o nome que está em pauta no clube é o do meia Chico, do Atlético-GO, que se destacou na última temporada sob o comando do técnico Marcelo Cabo. A informação é do "UOL".

Chico, que é filho de imigrantes sul-coreanos, que não chegou a um acordo por renovação, deixou recentemente com o clube goiano e está livre no mercado. Em sua apresentação, Marcelo Cabo foi questionado sobre a chance de trazer o atleta para o Vasco.

"Claro que todos os jogadores do Atlético-GO fizeram grande competição, mas antes preciso fazer uma avaliação dos jogadores que estão aqui. O Chico fez uma grande temporada, mas ainda não sentei com a diretoria para avaliar nomes. Agora que vamos fazer as avaliações", afirmou.

Na última temporada, Chico disputou 43 partidas e marcou três gols pelo Atlético-GO.