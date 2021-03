O presidente Jorge Salgado admite que o aspecto financeiro terá impacto imediato no processo de reestruturação do Vasco Jorge Porci/Divulgação

Publicado 05/03/2021 11:51

Rebaixado para a Série B, o Vasco reformulou o departamento de futebol com a chegada da nova diretoria e anunciou os novos nomes nesta sexta-feira. Ainda sem um vice de futebol, o comando da pasta ficará com o diretor executivo, Alexandre Pássaro, no cargo desde janeiro. E, além de Marcelo Cabo, houve mais mudanças nas comissões técnica e médica.



Ex-São Paulo, Rodrigo Ramos será o supervisor de futebol. Já o preparador físico Daniel Félix, que chegou com Vanderlei Luxemburgo ano passado, foi incluído na comissão técnica permanente, assim como Daniel Crizel, que será o novo treinador de goleiros, após passagens por Bahia e base da Seleção Brasileira.



No departamento médico, são três novidades. Gustavo Caldeira, ex-Flamengo, será o novo diretor, enquanto Ricardo Bastos fará parte da equipe médica e Eduardo Calçada na fisioterapia.



Ao todo, foram desligados 15 profissionais. Segundo nota oficial, as mudanças "visam atender a readequação orçamentária e os requisitos multidisciplinares necessários para que o Vasco atinja os objetivos esportivos traçados para a temporada 2021".

Veja como fica o departamento de futebol do clube:



Diretor Executivo de Futebol: Alexandre Pássaro

Gerente de Futebol: Fabiano Lunz

Supervisor de Futebol: Rodrigo Ramos

Treinador: Marcelo Cabo

Auxiliares Técnicos: Gabriel Cabo e Fábio Cortez

Preparadores Físicos: Tiago Melsert e Daniel Félix

Treinador de Goleiros: Daniel Crizel

Analistas de Desempenho: Lucas Vergne, Eduardo Iung e Thiago Hildebrandt

Diretor Médico: Gustavo Caldeira

Médicos: Ricardo Bastos e Marcos Teixeira

Fisioterapeutas: Eduardo Calçada, Alexandre Barbosa, Aldo Mattos e Márcio Monteiro

Coordenador Científico: Marcos Cézar

Fisiologista: Gustavo Henriques

Nutricionista: Paulo Cavalcanti

Psicóloga: Maíra Ruas

Massagistas: Arilson Silva, Robson Ferraz e Rodrigo Barros

Roupeiros: Alcides Manfrini e Nilton Lima