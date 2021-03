Pikachu diz que Luxemburgo resgatou a confiança no seu futebol Andre Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Publicado 05/03/2021 14:28

Rio - Yago Pikachu dificilmente voltará a vestir a camisa do Vasco. Em processo de reformulação para a disputa da Série B, o Cruzmaltino comunicou aos representantes do atleta que está avaliando alguns jogadores e o liberou da reapresentação, que está marcada para a próxima segunda-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Fábio Azevedo.

O futuro de Pikachu ainda é incerto. O camisa 22 tem contrato com o Vasco até dezembro, mas a tendência é de que ele procure um novo clube e o time carioca não dificulte a saída. A avaliação no elenco tem sido feita pelo diretor Alexandre Pássaro e pelo técnico Marcelo Cabo.

"Nós temos um diálogo muito transparente com o Vasco, e o clube nos informou que está avaliando o elenco. Por ora, prorrogou as férias do Yago e de outros jogadores", disse Daniel Rodrigues, advogado de Pikachu, ao site "Globo Esporte".



Pikachu está no Vasco desde 2016. Com a camisa cruzmaltina, disputou 253 partidas e marcou 40 gols.