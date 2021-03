Leonardo Gil Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/03/2021 20:16

Rio - Pouco querido pela torcida do Vasco na péssima campanha que culminou na queda para a Série B, o meia Leonardo Gil deve deixar o clube nos próximos dias. De acordo com o veículo argentino 'TyC Sports', o jogador está sendo sondado pelo Colo-Colo-CHI. O empresário do meia, Adrián Castellano, confirmou que as negociações com os chilenos avançaram.

"Está tudo muito avançado e falta que o conversado chegue de maneira formal", disse o agente à TV argentina. Leo Gil tem direitos econômicos pertencentes ao Al-Ittihad-SAU, e deve rescindir com o clube saudita. O Colo-Colo se salvou do rebaixamento recentemente na elite do campeonato chileno. Contratado pelo Vasco em outubro, Leo Gil não teve destaque no clube.