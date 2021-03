Marcinho pode ser o novo reforço do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:03

Rio - O meia-atacante Marcinho, de 25 anos, ex-Cuiabá, deve desembarcar no Rio nesta sexta-feira. Ele é aguardado para realizar exames e assinar contrato com o Botafogo. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

No Glorioso, Marcinho reencontrará um velho conhecido: o técnico Marcelo Chamusca, com quem trabalhou no Cuiabá. O jogador tinha seus direitos ligados ao Goiás, mas conseguiu a rescisão com o Esmeraldino de forma amigável.

Atuando com a camisa do Cuiabá, Marcinho marcou quatro gols em 21 jogos. Também já vestiu as camisas de Remo, São Bernardo, São Paulo, Athletico-PR e Sport.