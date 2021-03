Kanu Vitor Silva / Botafogo

Rio - O zagueiro Kanu, de 23 anos, esteve próximo de deixar o Botafogo rumo ao Cruz Azul, do México, e também ao São Paulo. No entanto, por ora, o atleta permanece em General Severiano. Após o empate na estreia do Carioca contra o Boavista, o atleta falou ser capitão e defender o Glorioso novamente.

"É uma honra ser capitão desse clube, sou muito feliz e respeito muito essa camisa. Vou continuar dando minha vida por ele e vamos firmes nessa temporada. Vamos melhorar gradativamente para poder conquistar o objetivo principal nesse campeonato que é estar entre os quatro e se classificar", afirmou em entrevista à Botafogo TV.



O jogador lamentou o tropeço na estreia, mas relembrou os problemas defensivos da última temporada e comemorou o fato da equipe carioca não ter sofrido gols do Boavista.

"Queríamos a vitória e começar com o pé direito. Estamos começando um novo ciclo, uma temporada de reestruturação. Fizemos um bom jogo, com uma organização muito boa. Temos que buscar a organização defensiva, sofremos muito no ano passado, hoje já começamos melhor e não sofrendo gols", disse.