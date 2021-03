Babi. Botafogo x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 08 de Fevereiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:00

Rio - Especulado como no reforço do Grêmio para a temporada, Matheus Babi até recebeu proposta do clube gaúcho, mas o Botafogo negou. Segundo o empresário do atacante, não há nenhuma negociação envolvendo a saída do jogador. As informações são do site "Esporte News Mundo".

Sandro Silva, empresário do atleta, é ex-jogador do Botafogo e foi campeão carioca pelo clube em 2010. O contrato de Matheus Babi com o Botafogo vai até dezembro deste ano. O jogador chegou ao Glorioso vindo de empréstimo do Serra Macaense, clube do norte do Rio. O alvinegro tem direito a percentual de vitrine e estipula o valor do atacante em 3 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).



Para quebrar o contrato, o clube que quiser tirar o jogador do Glorioso terá de pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 20,2 milhões). O jogador, de 23 anos, chegou ao Botafogo na metade do ano e disputou 38 jogos, tendo marcado dez gols com a camisa do Glorioso. O atleta foi o artilheiro do Alvinegro no Brasileiro com nove gols.