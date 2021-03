Botafogo x Sport pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:25

Rio - A temporada de 2021 já começou para o Botafogo, que apesar das atenções voltadas para o Cariocão, ainda é assombrado pelo fantasma do rebaixamento no Brasileirão de 2020. O Glorioso busca no estadual a chance de recuperar a confiança do time e da torcida.

Dentro do clube, a palavra do momento é "reconstrução". Em entrevista ao jornal "Lance!", o meia José Welison falou, pela primeira vez, sobre o rebaixamento para a Série B. Contou que o extracampo pesou, mas não deixou de "assumir a culpa" pelo elenco.

"Todos têm culpa do rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Estamos cientes disso, mas também estamos cientes da grandeza do clube e de que podemos dar a volta por cima em 2021. Vamos lutar muito para fazer um ano de conquistas", afirmou.

O meia ainda não sabe se vai terminar a temporada pelo Botafogo, tendo em vista que está emprestado pelo Atlético-MG até o fim do Campeonato Carioca. O Glorioso, no entanto, tem o desejo de renovar com o jogador até o fim do ano.

"Estou feliz aqui no Botafogo. Feliz por ter tido uma boa sequência em 2020. Infelizmente não conseguimos nossos objetivos no fim da Série A, mas é hora de recomeçar para todos. Se tiver a oportunidade de permanecer aqui por mais tempo, sem dúvida, seria uma honra. Vou trabalhar para ajudar o clube sempre", contou.

Zé está confiante no elenco desta temporada. Para ele, o Botafogo tem total condição de conquistar o título carioca deste ano. Mesmo com as dificuldades e a nova comissão técnica, ele acredita que a taça pode ir para General Severiano.

"O Campeonato Carioca é uma competição forte e a nossa ideia é chegar às finais e brigar pelo título. Temos condições disso. O grupo vem se preparando para começar o ano com uma ótima participação na disputa para dar confiança para o restante da temporada. O elenco tem se empenhado para que as coisas saiam como estamos planejando", concluiu.