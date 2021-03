Livre de marcação, Caio Alexandre chuta para o gol, sem sucesso Vitor Silva/Botafogo

Rio - O volante Caio Alexandre está fora do jogo contra o Boavista, às 18h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela estreia do Campeonato Carioca 2021. O jogador de 22 anos foi um dos destaques na última temporada e tem proposta para deixar o Botafogo.

No fim de fevereiro, o Glorioso recebeu uma proposta de um time dos Estados Unidos e o clube abriu negociação para tratar os valores. Caio Alexandre tem recebido outras sondagens.



Cria do Botafogo, Caio Alexandre tem 50 jogos e cinco gols desde que foi integrado ao elenco profissional, no início de 2020. No mesmo ano, se tornou titular e foi o jogador mais regular da desastrosa campanha no Campeonato Brasileiro.