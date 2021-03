Caio Alexandre é uma das apostas da base do Botafogo para a temporada Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 05/03/2021 19:20

Um dos poucos destaques do Botafogo que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Caio Alexandre está de malas prontas para atuar pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, clube que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Tupi, a cúpula do futebol alvinegro negocia a venda do atleta.

Aos 22 anos, o volante é uma das várias crias das divisões de base do Alvinegro, tem 50 jogos e cinco gols na temporada. Ele não participou dos últimos três jogos da equipe.