Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:14

Rio - Ex-atacante do Botafogo, André Lima detonou a postura de Keisuke Honda com o clube. Além de chamar o japonês de "pipoqueiro", o jogador afirmou que o meia tentou "fazer média" ao doar 50 assinaturas de sócio-torcedor do Glorioso.

"Nosso querido Honda, que fez toda aquela fama. Ele comprou 50 pacotes do VIP do Botafogo, gente. Fizeram um alarde… “Pô, que legal! Esse VIP do Botafogo deve ser R$ 10 mil cada um. Vamos lá ver”. Entrei no sócio do Botafogo, olhei e tá lá. “Pacote VIP: R$ 240 cada um”. Ou seja, R$ 12 mil. Ah, Jesus… É claro que é sempre bom o Botafogo ter sócio etc. Mas R$ 12 mil para o Botafogo vai ajudar em quê? Digam para mim. Esse é o famoso cão arrependido ou fazedor de média", disse André ao jornalista Cadu Barbosa no YouTube.

"Ele viu a m... que ele fez, desculpem o palavreado, mas é a maior verdade. Na hora que o bicho pegou no Botafogo, que tinha que ficar gente que tem amor ao escudo e ao clube e dá seu sangue, ele foi o primeiro a pular do barco e ir embora. Inventou um monte de história, botou um monte de dificuldade que no início não tinha. Pipoqueiro, pipocou mesmo. E ficou arrependido. Quanto o Botafogo gastou com ele? Tenho certeza que compraria talvez o Nilton Santos. Então, fica aqui minha indignação como torcedor. É um absurdo", completou.