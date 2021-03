Marcelo Chamusca terá a missão de comandar o Botafogo na temporada de 2021 Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2021 20:35

Rio - De olho na temporada 2021 que começou nesta quarta-feira pelo Campeonato Carioca, o Botafogo está próximo de anunciar mais um reforço. De acordo com o 'Ge.com', o lateral-direito Jonathan, ex-Coritiba, realizou os exames médicos e deve assinar com o Alvinegro até o final do ano.

Aos 28 anos, Jonathan fez 24 partidas e marcou um gol pelo Coritiba na última temporada emprestado pelo Água Santa-SP. O Coxa queria a permanência do atleta, mas o jogador preferiu se transferir para o clube carioca. O lateral também já defendeu Brasiliense, Ponte Preta e Atlético-GO.