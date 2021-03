Em alta, Kanu esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, e agora está no radar do São Paulo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 20:54

Rio - Joia do Botafogo, o zagueiro Kanu não deve acertar a transferência para o São Paulo. De acordo com o 'UOL', o clube paulista desistiu da contratação do defensor alvinegro. O Tricolor tentou incluir no negócio parte de uma dívida pelo atacante Henrique Almeida, o que não foi aceito pelos cariocas.

A última proposta do São Paulo foi de R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, o que foi recusado pelo Botafogo. O clube carioca entende que o caso envolvendo Henrique Almeida será resolvido na Justiça. O Alvinegro também já recebeu proposta do Cruz Azul-MEX, mas não aceitou.