Publicado 01/03/2021 22:15

Rio - O Botafogo segue no mercado buscando um ponta, posição carente no elenco e que trouxe dor de cabeça na última temporada. A bola da vez é André Luis, atacante que não está nos planos do Corinthians para 2021, e que passou o ano passado atuando pelo Daejon Hana Citizen, da Coreia do Sul. O clube de General Severiano sondou o jogador.



A situação, contudo, não aparenta ser fácil de ter um final feliz para as bandas do Estádio Nilton Santos. A diretoria do Botafogo segue a situação do jogador. Caso apareça uma possibilidade, uma proposta oficial pode ser feita. André Luis se destacou pela Ponte Preta na Série B de 2018 e essa experiência na competição é vista com bons olhos.



Uma das prioridades de Marcelo Chamusca é buscar um atleta para atuar nos lados do campo. Ronald, ex-Botafogo-SP, assinou contrato válido por duas temporadas e meia, mas a diretoria entende que precisa de mais nomes para o setor por conta do calendário cheio.



André Luis marcou 13 gols em 25 partidas pelo Daejon Hana Citizen na última temporada. A equipe da Coreia do Sul tinha um acordo com o Corinthians para adquirir o jogador em definitivo, mas não cumpriu com o pagamento alegando o pouco fluxo de caixa devido ao novo coronavírus. Assim, Shangai Greeland, da China, apareceu e prometeu que assumiria os pagamentos, mas não fez. Desta forma, o atacante retornou ao Timão.