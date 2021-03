Chamusca. Botafogo x Boavista pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 03 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:02

Rio - O Botafogo iniciou o Campeonato Carioca da mesma forma que terminou o Brasileirão: decepcionando seu torcedor. Na estreia do técnico Marcelo Chamusca, o Glorioso teve uma atuação sem brilho e empatou sem gols com o Boavista, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

O Boavista começou a partida empolgado e teve duas boas chances de contra-ataque logo de cara. Com apenas dois minutos de jogo, a zaga do time de Saquarema deu um chutão para a frente e a bola acabou nos pés de Erick Flores, que levou até a área e bateu para o gol, mas a bola acabou saindo a direita de Diego Loureiro. Dois minutos depois, o goleiro trabalhou e fez boa defesa em chute de Ralph.

Apesar de ter dificuldades para chegar ao ataque no começo do jogo, o Botafogo melhorou um pouco ao longo do segundo tempo e teve chances de abrir o placar. A melhor delas foi aos 25, a defesa do Boavista errou ao tentar fazer linha de impedimento e Luiz Otávio ficou sozinho com a bola na área. O meia rolou para Babi, que chutou para a defesa do goleiro Klever. Após bate e rebate na área, Kevin encheu o pé e acertou o travessão.

Após um primeiro tempo sem gols, o Botafogo voltou para a segunda etapa conseguindo manter mais a bola no campo de ataque, mas ainda esbarrava em suas deficiências técnicas e pouco ameaçava. Sem conseguir ser eficiente, o Glorioso viu o adversário conseguir um contra-ataque perigoso puxado por Erick Flores, mas Diego Loureiro brilhou novamente e defendeu o chute de Vitor Feijão.



Já no fim da partida, aos 40 minutos, o Botafogo teve a melhor chance de todo jogo. Matheus Nascimento recebeu cruzamento na área e cabeceou bem no canto, mas o goleiro Klever fez uma linda defesa e manteve o placar sem gols.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h, contra o Resende, no Nilton Santos. Já o Boavista, encara o Bangu, no domingo, às 18h, em Bacaxá.

BOTAFOGO X BOAVISTA

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

BOTAFOGO: Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Hugo; Luiz Otávio (Matheus Nascimento), Rickson (José Welison) e Bruno Nazário; Ênio (Ronald), Warley (Cesinha) e Matheus Babi (Rafael Navarro). Técnico: Marcelo Chamusca.

BOAVISTA: Klever, Gabriel Cassimiro, Elivelton, Gustavo Geladeira (Vitão) e Jean Victor; Fernando Bob, Ralph (Luis Felipe), Jucilei e Caio Felipe (Wisney); Vitor Feijão e Erick Flores. Técnico: Leandrão.

Cartões amarelos: Fernando Bob e Caio Felipe