Publicado 04/03/2021 19:13 | Atualizado 04/03/2021 19:14

João Pessoa - Por conta do crescente número de mortes e infectados pela Covid-19 no Brasil, o Ministério Público vai recomendar à CBF a suspensão de todas as partidas de futebol no país. Segundo o 'Ge.com', a carta deve ser assinada por presidentes das comissões estaduais que tratam sobre segurança nos estádios. Valberto Lira, presidente da Comissão Nacional, da Paraíba falou sobre o assunto.

"A Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas", disse Valberto, antes de complementar:



"Todos os colegas que integram a comissão entendem que se não houver o acatamento dessa recomendação, serão ajuizadas ações em todos os estados. Vivemos uma situação que preocupa a todos e esses deslocamentos de equipes de um estado para outro trará mais possibilidade de contágio", emendou.



Valberto já havia se posicionado anteriormente contra a realização das partidas na Paraíba. No ofício, que será enviado à CBF, o dirigente recomendou que a partida entre Treze e Altos, que seria realizada neste sábado, pela Copa do Nordeste, seja cancelada. Assim também será feito para o jogo entre Campinense x Bahia, da próxima terça-feira.