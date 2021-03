Renato Gaúcho Rodrigo Rodrigues / GrÊmio

Publicado 04/03/2021 10:33 | Atualizado 04/03/2021 10:41

Rio - Após o desabafo do técnico Lisca, do América-MG, que criticou o início da Copa do Brasil em meio à luta contra o coronavírus e com hospitais superlotados, Renato Portaluppi rebateu as críticas e afirmou que o futebol "é o local mais seguro" no combate à pandemia.

"Eu adoro o Lisca, cada um tem sua opinião, mas eu queria deixar claro que o futebol é o local mais seguro. Estamos fazendo um favor para o povo, porque, quando jogamos, é um motivo para o torcedor ficar em casa. Mas não pode parar tudo no brasil, daqui a pouco a pessoa não sai de casa, mas está morrendo de fome. É difícil essa situação, alguns não vão concordar, mas é a minha opinião", disse Renato.

A declaração do técnico do clube mineiro aconteceu após o América-MG divulgar três novos casos de Covid-19 no elenco principal e antes do jogo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Para defender sua posição, o comandante gremista citou a quantidade de testes e cuidados que os clubes têm no dia a dia.

"É uma situação delicada, porque essa variante está em todo lugar. Por um lado, as pessoas que estão com seu comércio fechado criticam o futebol. Uma, que o futebol prende as pessoas em casa. Outro fato é que quem trabalha no futebol são pessoas capacitadas. Somos testados a cada três dias. Então, no momento que alguém tem algum sintoma, é imediatamente mandado pra casa", reforçou Renato.



Nesta quinta-feira, o Grêmio viaja para Atibaia, no interior de São Paulo, onde inicia a concentração para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Após a derrota por 1 a 0 na ida, o Grêmio precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença para ser hexacampeão. Vitória por um gol leva aos pênaltis.