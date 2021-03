Por O Dia

Publicado 04/03/2021 00:00

O Carioca para os grandes clubes começou como terminou o de 2020: Flamengo vencendo e mostrando que a base dá conta do recado. Na temporada passada, o que se viu foi a utilização dos garotos com frequência reduzida em relação ao que poderiam ser. A sensação que tenho é de que, em vez de gastarem rios de dinheiro em jogadores que ainda não estão totalmente firmados (como exemplo temos o Michael), o ideal seria apostar nesses garotos para que pudessem se desenvolver jogando em um time recheado de craques. São atletas formados no Flamengo, que podem render no campo e fora dele com a parte financeira. Acredito que seja um bom momento para observar cada um com muito cuidado e pinçar quatro ou cinco atletas para serem ativos na temporada atual. O Rubro-Negro vai disputar Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Supertaça do Brasil. São cinco competições e que pedem elenco num calendário apertado. Fica a dica para a diretoria do clube da Gávea.

A DIFERENÇA DA VONTADE

Marcelo Cabo fez bons trabalhos por onde passou nos últimos anos. Carioca de 54 anos, ele ainda não tinha recebido uma chance de dirigir um grande clube carioca. O Vasco, onde já jogou futsal, segundo pessoas próximas, era o grande sonho. Tenho muito respeito por quem mostra vontade de trabalhar. Cabo tem cara de mudança, empenho e essas características são o que o Gigante precisa.

O OLHO DE ROGER

O Fluminense está esperando o resultado da final da Copa do Brasil para saber como irá direcionar suas forças e quando iria jogar na Libertadores, mas o técnico Roger Machado já vai poder observar os garotos contra o Resende hoje, às 21h (de Brasília), contra o Resende, no Maracanã. Miguel, Luan, André, Samuel e John Kennedy devem jogar como titulares e são peças que podem perfeitamente integrar os profissionais de forma crucial. Olho neles, Roger!

ESPINHA CRUCIAL

Caio Alexandre foi um dos principais jogadores do Botafogo na temporada passada. Volante da base, o jogador de 22 anos seria importantíssimo na reconstrução e para passar experiência aos mais jovens. Tecnicamente indiscutível nesse time e até por isso tem sido cobiçado por equipes do Brasil e do mundo. É a hora do Alvinegro, se puder, fazer de tudo para mantê-lo. Profissional de qualidade a gente briga para ficar. A não ser que a proposta seja astronômica.