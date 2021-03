Por O Dia

Publicado 05/03/2021

A estreia do Vasco no Carioca foi recheada de garotos, mas muitos deles já integrantes do time profissional do Gigante da Colina. A derrota para a Portuguesa veio seguida de outra, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio em relação ao jogo diante do Internacional, por conta do não funcionamento do VAR. Aliás, desde o começo da utilização do recurso, venho criticando e parece que estava adivinhando que um clube carioca seria prejudicado de forma escandalosa. Não deu outra e nem a justiça vai resolver. O quarto rebaixamento do Gigante da Colina tem muitos motivos que não são o VAR, mas ele também foi um deles e vai ficar por isso mesmo. Na minha visão, o negócio é tocar o barco e focar na reestruturação do Cruzmaltino. E citei a derrota para Portuguesa, em São Januário, porque é um reflexo da situação precária do clube. É urgente.

ESFORÇO PELO COMBO

Rafinha não é só um excelente lateral-direito e que jogaria em qualquer clube do Brasil. Ele é um ídolo do Flamengo e que está disposto a voltar para o lugar em que foi feliz. Não só isso: ele muda o vestiário de um clube que, mesmo sendo campeão brasileiro com méritos, parecia estar abalado psicologicamente com as eliminações e nos próprios momentos decisivos. Rafinha tem o necessário para reforçar o moral e a parte técnica. Vale o esforço financeiro.

ACERTO EM CHEIO

Douglas Borges é o novo goleiro do Botafogo. Ele fez um Campeonato Carioca espetacular pelo Volta Redonda em 2020 e eu já tinha comentado sobre a qualidade desse jogador na temporada passada. Estava pedindo passagem em um clube grande e recebeu a oportunidade de um clube que tem a essência de possuir bons goleiros. Acertou em cheio, mesmo que seja para revezar com Gatito Fernandéz.

POMBO VOANDO

O atacante Richarlison chegou a quatro jogos seguidos balançando as redes com a camisa do Everton, da Inglaterra. E sabe o que é curioso? Jogando de centroavante, posição em que ele nunca atuou pela seleção brasileira. Agora o técnico Tite, sempre muito antenado, vai precisar pensar onde o Pombo rende mais para formar seu ataque na sequência das Eliminatórias. Pela fase, ele e Gabigol são os mais indicados. Os bons problemas começam a aparecer...