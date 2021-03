Mulher faz parte de um grupo acusado de planejar e realizar mais de 10 assaltos à agências bancárias no Rio Reprodução

Publicado 04/03/2021 06:51 | Atualizado 04/03/2021 08:46



Agentes do Setor de Inteligência e da Divisão de Busca e Recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) prenderam Gilmara Monique Amorim, nesta quarta-feira. A mulher foi detida por ter se beneficiado de um alvará de soltura falso para deixar a prisão, em novembro do ano passado.



Gilmara foi presa na Cidade Nova, no Centro do Rio, e alegou ser inocente, dizendo que acreditou em sua advogada, que teria negociado a rendição com a Seap. Ela foi condenada a mais de 18 anos de prisão por sequestro e assalto a banco. A mulher faz parte de um grupo acusado de planejar e realizar mais de 10 assaltos à agências bancárias no Rio.



Em 2008, Gilmara participou do sequestro do gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal do Aeroporto Tom Jobim, o Galeão. O bancário, a mulher dele e a filha foram mantidos em cativeiro por um dia. A condenada cumpria pena em um presídio em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



Em nota, a Seap informou que foi estabelecido um novo protocolo com dupla checagem de documentos eletrônicos, com objetivo de evitar fraudes no recebimento de determinações judiciais.