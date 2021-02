Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

Chegou. O Flamengo foi, devagar, tropeçando e, depois, com uma série de vitórias, o campeão brasileiro de 2020. É incrível porque, talvez, o Rubro-Negro tenha feito uma de suas piores partidas na temporada. Mas a derrota por 2 a 1 para o São Paulo foi o suficiente para, com o empate entre Inter e Corinthians, o Rubro-Negro comemorar o segundo título seguido do Brasileiro, o octa na história do clube. Uma temporada dada praticamente como encerrada após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, a pressão em cima de Ceni e, no fim, deixaram chegar. Na raça, na vontade, na camisa e na qualidade de seus jogadores. Esse Flamengo vai continuar disputando tudo o que for possível e, se seus adversários não forem competentes o suficientes, o time da Gávea vai seguir papando os títulos e sendo protagonista. Pesou a experiência na hora de levantar o caneco. E, apesar dos rebaixamentos de Vasco e Botafogo, o Flamengo salvou a imagem do futebol carioca. Grande fase. O título fica aqui.

TIME DE GUERREIROS

Publicidade

O Fluminense deu orgulho a todo tricolor durante esse Brasileiro. Estamos falando de uma equipe que era encarada como um time que brigaria para não cair e terminou a competição entre os cinco primeiros. Trabalho bem feito, que conta com a entrega de cada um que vestiu a camisa do time das Laranjeiras neste Brasileirão. Só parabenizar esse grupo que surpreendeu e merece seguir prosperando. Grande fase!

Publicidade

O INTER VAI RECLAMAR...

Foram dois gols anulados e um possível pênalti não marcado para o Internacional na partida contra o Corinthians. Acho que não vai mudar em nada, mas o Colorado vai continuar reclamando e tratando a situação como absurda. Não culpo. Brigaram até o final, mas o que vale é a bola no campo. Acho que a arbitragem é péssima, mas para todo mundo. Como foi em Vasco x Internacional. Esse Brasileirão foi marcado pela bizarrice do VAR e da arbitragem.

Publicidade





AGORA É NO STJD

Publicidade

O Vasco venceu o Goiás e se manteve vivo na briga na Justiça pela permanência na Série A. Os áudios recebidos do jogo contra o Inter são absurdos. Mostram a clara incompetência e o Gigante da Colina espera a decisão do STJD sobre a anulação da partida. Menção honrosa para Ricardo Graça, que fez dois gols e vai se tornando um dos grandes jogadores do Vasco. Resta esperança...