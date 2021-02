Vasco e Inter, jogo que ficará marcado pela polêmica do VAR Ricardo Duarte/divulgação internacional

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 07:00

É chato quando você faz algo errado na vida e vem uma pessoa que te alertou antes para falar “eu avisei”. Sobe aquela raiva, você fica sem saber o que dizer, mas no fundo ela está certa, logo não tem muito o que contestar. Com o VAR no futebol brasileiro foi assim. Este que vos escreve avisou desde o início do ano passado que o recurso estava chegando mais para atrapalhar do que para ajudar. Disse que as pessoas não estavam preparadas para operar a tecnologia. E o jogo entre Vasco e Internacional, que pode ter sido um ponto chave para um possível rebaixamento do Gigante da Colina, mostrou tudo isso. “Eu avisei”. E muitas vezes. É um absurdo completo da CBF o jogo ter continuado com as linhas descalibradas. Quem agora me garante que nos outros jogos durante o Brasileirão inteiro, a linha não esteve descalibrada? É um soco no estômago de quem defendia a tecnologia com unhas e dentes como se ela não falhasse. Além do possível rebaixamento do Vasco, o Internacional somou três pontos e segue na frente do Flamengo na liderança do Brasileirão. Tudo com a ajuda (ou não ajuda) do VAR. O torcedor não tem culpa pela incompetência da CBF. Caiu numa história muito bem contada. Mas a verdade é: “eu avisei...”.









ANULAR? DUVIDO

Publicidade

O Vasco entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para anular a partida contra o Internacional por conta da pane no VAR. Consultei alguns juristas da área e todos foram unânimes: o regulamento protege a incompetência porque não prevê suspensão ou anulação da partida em caso de “mal funcionamento” da tecnologia. Dificilmente o Gigante da Colina vai conseguir êxito em seu recurso, mas pelo menos é importante para fazer uma pressão. É o que resta...









VENCE O FLUMINENSE

Publicidade

Após oito anos longe da competição mais cobiçada da América do Sul, o Fluminense está de volta à Copa Libertadores da América. Aos trancos e barrancos? Não. Com três rodadas de antecedência e ainda brigando por uma vaga direta entre os quatro primeiros colocados. Você imaginaria que o Flu faria 60 pontos no Brasileirão 2020? Nem eu. Mas já fez e pode chegar a 66. Pontuação que, em outros anos, poderia até disputar título. Vitória contra o Ceará fora de casa, mais uma, para coroar a grande fase. Gestão e trabalho que vêm em primeiro lugar. Grande fase!











RAPHAEL CLAUS É O IDEAL

Publicidade

Flamengo e Internacional farão, possivelmente, a final do Campeonato Brasileiro 2020. Aliás, há muito tempo a gente não vê um jogo tão decisivo nas últimas rodadas da competição. E, com uma pressão enorme para o jogo, a CBF escalou o árbitro Fifa Raphael Claus para o duelo do próximo domingo no Maracanã. Para mim, escolha acertada. Claus é sereno, tem o respeito dos jogadores e tem pulso quando é necessário.