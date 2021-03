Diogo Siston Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/03/2021 10:00

Rio - Mesmo jogando com boa parte do elenco sub-20 neste início do Campeonato Carioca, o Vasco teve uma estreia muito abaixo do esperado. Afinal, atuando em casa, no estádio de São Januário, acabou derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa. Depois de ver o adversário sair na frente, o time até pressionou na etapa final, mas não conseguiu empatar.



Logo após a partida, o técnico interino Diogo Siston, que está comandando a equipe antes da estreia de Marcelo Cabo, disse em entrevista coletiva, que a falta de experiência de seus jogadores pesou para esse resultado adverso. De qualquer forma, o ex-jogador e atual treinador da categoria sub-20 do Vasco, tirou a responsabilidade dos atletas.

"Esses jogadores da Portuguesa, muitos deles, têm anos e anos de Carioca no profissional. Lógico que isso faz diferença. Eles fizeram o gol e souberam aproveitar. O gol saiu de uma bola parada que bateu no Juninho e entrou. A partir daí começaram um jogo reativo, tiveram algumas chances que criaram com transição e souberam dar uma amornada no jogo com uma queda ou outra. Isso faz parte da maturidade. É um jogo de jogadores profissionais".



Apesar da derrota, Diogo Siston disse que não irá fazer grandes mudanças na escalação do Vasco para a próxima rodada. No sábado, a equipe enfrenta o Volta Redonda, fora de casa, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira. "Quando estamos no Vasco sabe-se que temos de jogar para ganhar. Tem que jogar para vencer com 10 ou 30 anos. Independentemente da equipe que entra", completou o treinador vascaíno.