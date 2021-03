Rodrigo Siston Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 02/03/2021 12:17

Rio - Rebaixado para a Série na última temporada, o Vasco inicia nesta quarta-feira contra a Portuguesa, em São Januário, às 21 horas, a sua trajetória no Campeonato Carioca de 2021. Sob o comando de Diogo Siston, ex-jogador da equipe e atual treinador do sub-20, a equipe carioca deverá entrar em campo com um time formado por jovens da base.

A equipe que Siston deverá escalar nesta quarta-feira contra a Portuguesa deve ser formada por: Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e Emerson; Caio Lopes, Juninho, João Pedro e Gabriel Pec; Lucas Santos e Tiago Reis.

Novo treinador da equipe carioca, Marcelo Cabo foi apresentado em São Januário na última terça-feira. Ele acredita que o Cruzmaltino terá uma equipe competitiva para retornar à Série A na próxima temporada. A base, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Sub-20, terá espaço em seu trabalho. "Vamos trabalhar muito bem integrado com a base. Vamos potencializar os atletas da base para eles possam ajudar no momento certo. Vamos usar com muito critério e muito ajuste", disse.



A Lusa também apostou nas novidades para o Carioca de 2021. As cinco contratações foram de atletas novos, porém, com bastante rodagem no futebol brasileiro. Assim, o técnico Felipe Surian vai contar com nomes como o dos atacantes Robert, ex-Fluminense e Barcelona (ESP), Hugo Cabral - com passagem por Ponte Preta e Náutico - e Jhulliam, artilheiro da equipe na primeira fase da competição em 2020.