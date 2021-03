Vinícius observa Caio Lopes disputar a jogada com Romarinho Nathan Diniz / Portuguesa / Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 23:02

O Vasco iniciou a temporada 2021 da pior forma possível. A equipe vascaína encarou a Portuguesa na primeira rodada do Campeonato Carioca, em São Januário, e perdeu por 1 a 0, com de Dilsinho, ainda no primeiro tempo.

A garotada do Vasco não fez um bom primeiro tempo. Muito pelo contrário. Um time desorganizado em campo, sem intensidade e que viu a Portuguesa, equipe de baixo investimento no futebol carioca, tomar conta do jogo e ter a maior posse de bola.

Publicidade

Lucas Santos, um jogador que já teve muito destaque em São Januário por conta do desempenho nas categorias de base, sumiu nos 45 minutos iniciais. Um jovem de qualidade e que poderia mostrar mais do que exibiu na primeira etapa. Outro problema do Vasco na etapa inicial foi a jogada aérea. Joga bola alçada na área vascaína, a Portuguesa levava perigo. E foi assim que saiu o gol da Lusa.

Aos 31 minutos, Chay cobrou escanteio entre a linha da grande área e a marca do pênalti, e Dilsinho, sozinho, livre de marcação, subiu para cabecear no canto direito de Lucão, sem chances para o goleiro vascaíno. Depois que a Lusa abriu o marcador, os jogadores do Vasco sentiram o golpe. Os jovens mostraram nervosismo e foram para o intervalo com a desvantagem no placar e com uma exibição aquém do esperado pela torcida.

Publicidade

Para o segundo tempo, o técnico interino Diogo Siston fez alterações no Vasco. Vinicius, Lucas Santos e Tiago Reis saíram para as entradas de Galarza, Lucas Figueiredo e Laranjeira, respectivamente. A equipe melhorou com as mexidas e ficou com meio campo mais encorpado, aparecendo mais para o jogo, e o setor ofensivo com mais força incomoda mais. Gabriel Pec, um dos mais experientes da garotada que entrou em campo, chamou a responsabilidade e tentava armar as jogadas ao ataque.

A Portuguesa, com resultado no placar, montou um ferrolho para tentar segurar a vitória e jogava no contra-ataque. A estratégia quase deu certo, aos 32 minutos, com Douglas Eskilo. O camisa 19 recebeu dentro da grande área, limpou a marcação, puxou a bola para o pé direito e chutou bonito, dando susto em Lucão.

Publicidade

Aos 39, o Vasco sofreu mais um lance de perigo. Hugo Cabral recebeu na ponta direita e rolou para trás. Andrezinho bateu cruzado e acertou a trave direita de Lucão. Na sobra, a zaga afastou. Depois, a arbitragem marcou impedimento de Hugo Cabral no lance. Mesmo se a bola entrasse, o gol não valeria.

Esse acabou sendo o último lance de perigo no jogo, e o Vasco estreou no Campeonato Carioca 2021 como finalizou a temporada 2020: mal, desorganizado e sem dar esperanças aos torcedores. Marcelo Cabo, novo treinador da equipe e que estava na arquibancada assistindo à partida, terá trabalho para fazer a equipe evoluir.

Publicidade

O Vasco volta a campo no sábado para pegar o Volta Redonda, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Carioca. Já a Portuguesa irá encarar mais um time considerado grande no Rio de Janeiro: o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã.