Marcos, ex-goleiro do Palmeiras

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 14:57

Rio - O ex-goleiro Marcos usou as redes sociais para ironizar os comentários feitos por apresentadores, comentaristas e narradores da TV Globo sobre a possível realização da Copa América no Brasil. Para o ídolo do Palmeiras, trata-se de 'gritaria global', já que os direitos de transmissão pertencem ao SBT na TV aberta.

"Copa América com transmissão do SBT no Brasil não pode, gritaria global, mas os campeonatos com transmissões da Globo não tão acontecendo aí, na nossa cara? Comentaristas, não menosprezem nossa inteligência!", disparou em usa conta no Instagram.

Uma publicação compartilhada por MARCOS R S REIS (@marcosgoleiro_12)

A Copa América terá início no dia 13 de junho e seria dividida entre Colômbia e Argentina, mas a primeira sede pediu o adiamento da competição por estar vivendo um período de grave instabilidade e crise social. Já Argentina, afirmou que a realização prejudicaria ainda mais a situação da pandemia no país, que teme por uma nova onda de Covid-19. Na manhã desta segunda-feira (31/5), o Brasil sinalizou como possível sede da próxima edição do torneio.