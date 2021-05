deputado Júlio Delgado Reprodução

Publicado 31/05/2021 16:21

Após a Conmebol anunciar o Brasil como país sede da Copa América em meio à pandemia do coronavírus, autoridades e políticos se manifestaram contrários a realização do evento no país. Para barrar o evento entre os dias 13 de junho e 11 de julho, o deputado federal Júlio Delgado (PSB-MG) afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a realização do campeonato.

"Estou entrando na Justiça contra a realização da Copa América no Brasil. Um absurdo! Trago mais informações ao longo do dia", escreveu ele.

