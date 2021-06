Neymar AFP

Rio - A Disney adquiriu os direitos da Copa América com exclusividade e deve anunciar a transmissão do evento para o mercado brasileiro nos próximos dias. O acordo fechado é mais uma grande propriedade a ser transmitida pela gigante do entretenimento que já detém os direitos da Libertadores da América, Premier League e La Liga.



Segundo apuração do LANCE!, a Disney se surpreendeu com a transferência da Copa América para o Brasil em decisão anunciada pela Conmebol na última segunda-feira. Nos bastidores, a empresa tentava a compra dos direitos para o torneio que seria realizado inicialmente na Colômbia e Argentina e, nas últimas semanas, teve a sede oficializada apenas na Argentina por conta da desistência colombiana. No último fim de semana, a Argentina também declinou a realização do evento que acabou se transferindo para o Brasil na segunda-feira (31).

A aquisição da Copa América reforça a expansão da Disney no mercado esportivo. Dona dos canais ESPN e Fox Sports, a empresa foi líder de audiência entre os canais de esportes da TV paga no mês de abril e segue com investimentos para ampliar seu portfólio de direitos de transmissão. Atualmente, além dos direitos no futebol masculino e feminino, a empresa conta com ampla variedade de ligas esportivas incluindo propriedades como a NFL, NBA, Bellator, Australian e US Open, MotoGP, entre outras.



Com a repentina transferência da competição para o Brasil, a Disney reorganiza seus planos para a transmissão do evento. Desde o início da pandemia, há mais de um ano, os profissionais dos canais ESPN e Fox Sports têm trabalhado de maneira majoritariamente remota, tanto nas transmissões, quanto nos programas esportivos. Procurada, a empresa não comentou sobre a compra dos direitos da competição no Brasil, tampouco a respeito dos planos para a cobertura do evento.



A exibição exclusiva da Copa América pelos canais esportivos da Disney na TV por assinatura e do SBT na TV aberta altera por completo o cenário dos direitos da principal competição de seleções Sul-Americana no mercado brasileiro. Em 2019, quando foi realizada pela última vez, a Copa América contou com exibição da Globo na TV aberta e do SporTV na TV paga.