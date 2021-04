Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam o pastor Lúcio Flávio Perino de Jesus por associação para o tráfico de drogas Divulgação/PCERJ

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta sexta-feira (9), Lúcio Flávio Perino de Jesus, de 33 anos, conhecido como "Pastor Lúcio". Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva, expedida pela 4ª Vara Criminal de Niterói, pelo crime de associação para o tráfico de drogas. A prisão tem base nas investigações da Operação Disney, conduzidas pela 77ª DP (Icaraí) e pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Segundo a Polícia Civil objetivo da operação é desmantelar uma quadrilha de traficantes suspeitos de explorar o comércio ilegal de TV a cabo e Internet em comunidades de Niterói. Lúcio Flávio é pastor de uma igreja evangélica no Morro do Palácio e, de acordo com a polícia, auxiliava financeiramente o tráfico de drogas na comunidade. O pastor chegou a usar seu próprio veículo para dar fuga aos traficantes durantes operações policiais e nas tentativas de invasão da comunidade por outro grupo criminoso.

Após análise e sistematização de dados do Setor de Inteligência da 76ª DP, Lúcio Flávio foi localizado em um quiosque da Praia de Itaipu, em Niterói. O pastor, que era foragido da Justiça, foi preso sem oferecer resistência. O suspeito será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.