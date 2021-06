Vinã e Arrascaeta se apresentaram e já foram a campo sob o comando do técnico Óscar Tabárez Divulgação / AUF

Publicado 01/06/2021 12:28

Giorgian De Arrascaeta se apresentou na segunda-feira à seleção do Uruguai para a disputa dos dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na chegada, o jogador do Flamengo foi perguntado sobre a Copa América e se disse contra a realização do torneio neste momento, em que vários países da América do Sul sofrem com a pandemia de Covid-19.

"Devido à dificuldade que estamos vivendo, poucos países tem condições (de receber um torneio internacional como a Copa América). Eu acho que agora não é o momento indicado para jogar. Mas nós não podemos fazer nada", afirmou Arrascaeta ao programa "La Ora Deportiva", da rádio "970 Universal".



Assim como o jogador do Flamengo, o lateral-esquerdo Matias Viña, do Palmeiras, também se apresentou na segunda-feira com a mesma opinião. " Pessoalmente, por tudo o que está passando na pandemia, acho que não se deveria jogar. Mas, se deve-se jogar, vamos jogar".



Na seleção uruguaia, os dois não são os únicos. Um dos principais nomes da Celeste, Luis Suárez se declarou contrário no último sábado, quando a Copa América ainda estava marcada para acontecer na Argentina.



"Estamos em uma situação difícil a nível mundial, chama a atenção que se jogue, nessa realidade, mas no momento temos que enfrentar isso da melhor maneira possível e não pensar na pandemia. Na América do Sul nos últimos meses o cenário sé dos mais complicados", disse em coletiva.