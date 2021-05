Jason Jeter na Disney Reprodução

Publicado 07/05/2021 15:10

Rio - Jason Jeter, influenciador do TikTok e fanático pela Disney, foi banido para sempre da Disney World acusado de invasão de propriedade. Jason disse que a segurança do parque seguiu seu carro enquanto ele estava estacionado em frente ao Grand Floridian Resort & Spa. Segundo o "NY Post", Jason é um ex-funcionário que foi dispensado após postar vídeos no TikTok bebendo de fontes no parque e entrando em um local de casamento que estava fechado.

“O pior aconteceu”, disse Jeter em seu vídeo. “Assim que saio do carro, o Departamento de Polícia do Condado de Orange me para e [eles dizem]: 'Olá, Jason Jeter, temos um aviso de invasão da Disney para você. Você não tem mais permissão para entrar na propriedade'”, explicou. Jason disse que funcionários do local foram até ele explicar por que ele foi banido.

“Então eles dizem, ei, também, apenas para adicionar um insulto à injúria 'É uma proibição vitalícia'”, continuou Jeter. “Eu nunca poderei voltar para a Disney, nunca", continuou. Em um vídeo publicado em março, Jason aparece caminhando por um local de casamento na Disney. “Eu não sabia que eles simplesmente deixavam as portas abertas assim?”, Jeter pergunta em seu vídeo. “Por que você deixaria isso aberto, Disney? Para mim? Obrigado. Eu agradeço", completou.

Dias depois, Jeter informou que seu agente recebeu um e-mail de um executivo da Walt Disney Company dizendo que o parque não "aprecia" seus vídeos, além de dizer que não há "permissão para entrar nos bastidores".