Luccas Neto é acusado de promover aglomeração Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 19:54 | Atualizado 22/05/2021 20:22

Rio - De acordo com o portal 'Em OFF', o influenciador digital Luccas Neto realizou uma festa, nesta sexta-feira, para cerca de 150 convidados em sua casa, no condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Além de influenciador digital, Luccas Neto é um dos maiores youtubers de conteúdo infantil do país e, curiosamente, irmão de Felipe Neto, também youtuber, mas que vem constantemente denunciando aglomerações durante a pandemia.

fotogaleria

Publicidade

Ainda segundo o portal, apesar de Luccas não aparecer nas imagens que vazaram, é possível ver que os convidados não usam máscaras e fazem ingestão de bebidas alcóolicas.

Pelas redes sociais, Luccas negou que tenha havido uma festa para 150 pessoas na sua casa. "Atenção. É fake a matéria dizendo que fiz festa para 150 pessoas. Eu saí das gravações e reuni algumas pessoas da minha equipe aqui em casa para falar sobre meu casamento. Lembrando que a minha equipe grava todos os dias comigo seguindo os protocolos, testes, etc.", escreveu o jovem nas redes sociais.