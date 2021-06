Rafael Cardoso com os filhos - Reprodução do Instagram

Rafael Cardoso com os filhosReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 16:52

Após passar por uma cirurgia cardíaca, Rafael Cardoso já está em casa e aproveitando a companhia dos filhos, Aurora, de 6 anos, e Valentim, de 3. Paparicando o maridão, Mari Bridi compartilhou com seguidores neste domingo uma foto do ator, no ar em "Salve-se Quem Puder", da Globo, todo paizão. "Como está o domingo de vocês? O nosso está assim!", escreveu na legenda.

Na última segunda-feira, foi divulgado ao público pela própria influencer que Rafael precisou passar por uma cirurgia para implantar desfibrilador cardíaco. O ator sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita e havia apresentado uma fibrose no músculo cardíaco, o que o colocou no grupo de risco de morte súbita.



"Rafa passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Ele tem uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual conviveu até agora sem problemas. No último mês descobriu que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que o colocou no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita. Agradeço ao Dr. Fabrício Braga, que o diagnosticou, e ao cirurgião Dr. Eduardo Saad e equipe, que hoje implantaram o desfibrilador, e à equipe do Hospital Copa Star pelo cuidado e carinho. A cirurgia foi rápida, ele está se sentindo muito bem e amanhã mesmo já voltamos para casa!"