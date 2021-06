Sofia Farah - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:58

Rio - A pequena Sofia Farah, de apenas 9 anos, foi a primeira candidata a se apresentar na nova temporada do 'The Voice Kids', na Globo. E a cantora surpreendeu os técnicos. Natural de Rio das Ostras, no Norte Fluminense, Sofia escolheu a música 'Mercedes Benz', de Janis Joplin, cantora considerada rainha do rock'n roll.

Depois da apresentação, a pequena deu seu veredicto e escolheu Carlinhos Brown como seu técnico. Confira a apresentação: