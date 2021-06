Giovanna Lancelotti, Gabriel David e Anitta - Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 07/06/2021 09:58

Rio - Depois de um breve romance com a cantora Giulia Be, o empresário Gabriel David, ex-namorado de Anitta, está vivendo um affair com uma outra famosa. A escolhida da vez é a atriz Giovanna Lancellotti. Os dois estão juntos em Fernando de Noronha e, apesar de manterem a discrição nas redes sociais, postaram fotos no mesmo restaurante de lá, no mesmo horário, além de um pôr do sol a que assistiram juntinhos.

Gabriel, de 23 anos, é filho de Anisio Abraão David (presidente de honra da escola de samba Beija-Flor) e diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Melhor amigo de Enzo Celulari, ele namorou Anitta por pouco mais de um mês no início da pandemia, em 2020.

Lancellotti não assume publicamente um romance desde 2017, quando terminou o namoro com Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank. Ela chegou a ter um rápido envolvimento com o ator Danilo Mesquita, em 2019, mas negou o romance.