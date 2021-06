Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho - AFP

Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filhoAFP

Por IG - Gente

Publicado 07/06/2021 10:24

Rio - O Príncipe Harry e Meghan Markle, que anunciaram o nascimento de Lilibet no domingo (06), tiveram suas posições na hierarquia da Família Real britânica rebaixadas no site oficial da Realeza. A mudança é uma consequência da decisão do casal de deixar o Reino Unido, seus títulos e cargos de chefia para morar nos Estados Unidos.

fotogaleria

Publicidade

Agora, com a nova hierarquia, o Duque e a Duquesa de Sussex estão abaixo do Príncipe Edward e Sophie Wessex, respectivamente Duque de York e Princesa Real. Apesar da remodelação, o site alega que Harry e Meghan ainda "equilibrarão o tempo" entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

Outra mudança no site foi que o Príncipe Charles foi colocado como herdeiro do trono no topo da lista. Enquanto isso, a Rainha Elizabeth II foi removida da lista para ficar no início da página, de certa forma, em um nível mais elevado ainda.

Publicidade

Não existem confirmações sobre como está a relação de Harry e Meghan com a Família Real, especialmente após as séries de acusações feitas apenas por Harry, onde ele declara que Meghan sofreu racismo por parte da Realeza.