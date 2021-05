Documento tinha endereços, e-mails, telefones, informações de parentes e amigos e o seguro social dela Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:45

Rio - Meghan Markle resolveu demitir a babá de Archie após um misterioso incidente durante a madrugada. Segundo o jornal "The Sun", Omid Scobie, jornalista e autor de uma biografia sobre a duquesa de Sussex, informou que a babá foi mandada embora poucos dias após ser contratada.



O incidente, que não foi revelado por Scobie, foi sério o bastante para o casal não aceitar deixar o filho sozinho com uma ajudante durante toda a noite. Em entrevista ao documentário "A Very Royal Baby", Um Bebê Muito Real, o autor disse: “Poucas pessoas sabem a verdadeira história por trás desse episódio”.