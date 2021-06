Juliette faz a festa no jatinho de Anitta - Reprodução

Juliette faz a festa no jatinho de AnittaReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 10:42

Rio - Ela tá chique demais! Juliette pegou uma carona com Anitta, na manhã desta segunda-feira e foi de jatinho. "O jatinho veio. Só não é meu, Tiago Leifert. Peguei carona com a Anitta", escreveu a campeã do 'BBB 21', em seus stories, se direcionando ao apresentador Tiago Leifert.

fotogaleria

Publicidade

Logo depois, Juliette ainda mostrou como o passeio foi animado. "Ai, papai. Aaaaaaai. Iiiiihu. Vai, motorista! Vai, motor. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E aí, Anitta, o que você vai fazer?", cantou a campeã do 'BBB' relembrando as clássicas músicas de passeios e viagens.



"Eu vou comer um pastel para não ficar nervosa...", respondeu Anitta, entrando na brincadeira. "Ela vai dar uma pastelzada na barata dela. Ela vai dar uma pastelzada na barata dela", continuou Ju.