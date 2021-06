Gilberto Gil e Juliette - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:39 | Atualizado 07/06/2021 13:39

"Ela canta, sim. Tem um dom natural. É tranquila no sentido de compreensão, com as melodias, das intenções rítmicas e da entonação. Até aqui a experiência que tivemos foi a mais positiva possível", afirmou o compositor. Gilberto e Juliette têm ensaiado juntos para o evento de domingo, quando cantarão dois duetos, incluindo a canção que já teve um trecho divulgado.

Durante a entrevista, a nova embaixadora do Globoplay não escondeu sua animação com a oportunidade. "Meu Deus. Eu cantava [no Big Brother Brasil 21], mas nunca imaginei que viveria isso. Eu não controlei a emoção, eu chorei. Fiquei com um nozinho na garganta, porque a energia desse homem é algo incrível. Eu tinha que me segurar no chão de tanta emoção. Foi muito lindo", contou Juliette.

O "Arraial do Gil" será transmitido, a partir das 18h, pelo Multishow e pelo Globoplay, com acesso liberado para não-assinantes. Gilberto Gil, seus músicos - três deles seus filhos - e Juliette se apresentarão ao vivo de um palco montado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.