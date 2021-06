Gilberto Gil e Juliette - Reprodução do Instagram

Gilberto Gil e JulietteReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:07

Rio - O arraial deste ano já tem data marcada no Globoplay e no Mutishow: 13 de Junho, dia de Santo Antônio, com Gilberto Gil em uma live com transmissão exclusiva. Um palco na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, receberá o cantor e seus músicos - três deles seus filhos - em uma apresentação, sob a direção de LP Simonetti. Gil vai cantar músicas que remetem às festas juninas, além de grandes sucessos, como ¨Toda Menina Baiana”, Andar com Fé”, Esperando na Janela”, “Asa Branca”, entre outras.