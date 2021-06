Sérgio Mallandro se declara para a namorada - Reprodução

Sérgio Mallandro se declara para a namorada Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:40

Rio - Sérgio Mallandro usou o seu perfil no Instagram, neste fim de semana, para se declarar a namorada, Danielly Borges. No clique, o humorista, de 65 anos de idade, aparece agarradinho à amada durante passeio em um resort de Pernambuco. “Minha rainha linda. Você é uma mulher incrível. Te amo muito”, escreveu o humorista.

O último namoro público do artista Sérgio Mallandro foi com a mineira Fernanda Vianna, de 35 anos. Eles ficaram juntos por três anos e terminaram em 2019. No Carnaval de 2020, ele viveu um affair com a também mineira Laís Caixeta, de 29. Juntos, foram vistos em camarote da Sapucaí.