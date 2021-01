Viih Tube fez enxerto de gordura no bumbum e lipo lad para entrar no ’BBB 21’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:01 | Atualizado 21/01/2021 10:11

Rio - A influenciadora digital Viih Tube passou por alguns procedimentos estéticos em sua preparação para entrar no "BBB 21". De acordo com a revista "Quem", a jovem de 20 anos fez uma lipo lad no abdômen. Este procedimento já virou o queridinho das famosas para definir a barriga.

A youtuber também colocou um enxerto de gordura no bumbum para definir as curvas da região. "Os procedimentos feitos foram a lipo lad, que tem como objetivo realçar os contornos musculares, deixando com aquela aparência de tanquinho, a lipo enxertia glútea, uma técnica que usa a gordura do próprio corpo para preencher e definir o bumbum, e o laser. Todos eles realizados em outubro e com a recuperação pós-cirúrgica em novembro e dezembro", disse Isabela Viegas, sócia da JK Estética Avançada, clinica onde ela passou pelos procedimentos, à "Quem".