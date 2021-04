Cauã Reymond Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 19:27 | Atualizado 24/04/2021 19:28

Cauã Reymond tirou o sábado para curtir o dia de sol em casa. Aos 40 anos, o ator deixou seus seguidores impactados ao posar uma foto apenas de sunga, dando aquele confere na frente do espelho. Com um corpo impecável, o galã tirou o fôlego dos fãs e assumiu que estava pedindo atenção da galera.



"Mereço esse biscoito, né? Tô me esforçando nos exercícios", escreveu ele na legenda. Concordam? A mulher do astro, Mariana Goldfarb, não perdeu tempo para elogiar marido: "Gostoso". Outros seguidores ficaram impressionados com o volume na sunga do bonitão. "Dei zoom", confessou um.