Juliette Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 21:10 | Atualizado 19/05/2021 21:12

Juliette usou as redes sociais nesta quarta-feira para mostrar seu novo visual. No Instagram, a campeã do "Big Brother Brasil 21" mostrou os novos cachos.

"Carinha e carão. Vibes sereia...", escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores encheram a ex-BBB de elogios. "Lindeza", escreveu Fernanda Paes Leme. "Que alegria te ver assim radiante", declarou outra seguidora. "Que princesa maravilhosa", comentou Wanessa.







