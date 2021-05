Juliette Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 11:45 | Atualizado 19/05/2021 11:50

Rio - A equipe de Juliette se pronunciou nas redes sociais sobre a recusa da advogada em participar do clipe de Luan Santana. Logo que saiu do "BBB 21", Juliette havia aceitado o convite ao vivo durante conversa com o cantor no Multishow.

fotogaleria

Publicidade

"Em respeito ao cantor Luan Santana e seus fãs, bem como aos fãs de Juliette Freire, esclarecemos que não houve uma recusa gratuita sobre a parceria artística entre ambos. Juliette é grande fã de Luan (com quem tem comunicação direta) e ficou extremamente lisonjeada e animada com o convite. Infelizmente, devido à compromissos pré-firmados, este projeto em específico não pode ser realizado no momento. Juliette tem tentado, na medida do possível, realizar tudo que gostaria e vê como um verdadeiro sonho qualquer parceria futura com o cantor, por quem tem profunda admiração e carinho", diz o comunicado.

Os fãs de Juliette e Luan Santana trocaram alfinetadas nas redes sociais. "A Juliette deu a palavra dela ao Luan em rede nacional. Os fãs de ambos comemoraram. E ela só é quem é por causa do caráter e palavra. Deve ser fofoca, equipe ou gananciosos se metendo. Não dá para ela deixar de ser a Ju em apenas 10 dias. Se fosse algo grave ela nos contaria", disse uma pessoa no Twitter.

Publicidade

"Cabe ao Luan Santana fazer um concurso para escolher uma fã para ser a morena do clipe depois dessa", brincou outro internauta. "Não precisa mais se pronunciar. Ela teve a chance de fazer isso na live e preferiu pagar de doida. Disse que não tinha fechado nada com ninguém e dois dias depois aparece como embaixadora da Avon", acusou outro usuário.