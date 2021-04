Sabrina Sato Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 21:40

Rio - Sabrina Sato surpreendeu os fãs ao postar fotos com um visual completamente diferente no Instagram. A apresentadora, famosa pelo cabelo liso e comprido, apareceu com as madeixas curtinhas na foto. Na legenda, Sabrina brincou com o corte curto. "Curta... e comenta", escreveu.

Mesmo com o visual diferente - e o choque dos fãs - a musa não deixou de receber elogios dos fãs e amigos famosos. "Menina que linda", disse o influenciador Vitor Di Castro. "Ameeeeei", escreveu a cantora Priscila Alcântara.