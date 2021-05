André Marques: desânimo? Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 08:31

Rio - André Marques virou assunto nas redes sociais após o episódio desta terça-feira de "No Limite". Os telespectadores do reality show da Globo repararam no desânimo do apresentador e começaram a especular na internet que André não gosta de comandar o programa.

fotogaleria

Publicidade

No episódio desta terça, Ariadna, da tribo Carcará, foi eliminada. Como sempre acontece, André tem que quebrar o amuleto da pessoa que foi excluída pelo grupo. O problema é que André Marques não conseguiu quebrar o amuleto de Ariadna e os internautas atribuíram isso ao "desânimo" do apresentador.

"André Marques está tão empolgado, que nem força pra quebrar o colar ele tem. Alguém percebeu?", perguntou uma pessoa no Twitter.