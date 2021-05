Íris Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 06:51

No segundo episódio do 'No Limite', exibido na última terça-feira (18), os participantes da tribo Carcará falaram sobre suas experiências de vida e uma conversa entre Íris e Ariadna foi tema de debate. A participante trans disse que teve que se prostituir por falta de opção. Íris retrucou, dizendo que ela teve opção, sim. A fala de Íris causou um alvoroço na internet. Tanto que a equipe que administra o Instagram da participante teve que emitir uma nota.

"Viemos a público pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou diminuídos com as palavras da Íris. Respeitamos demais a história da Ariadna e temos um carinho muito grande por ela", diz parte do comunicado.

Publicidade

Entenda:

Logo depois de vencerem a Prova do Privilégio, os participantes da tribo Carcará falaram sobre suas experiências. Uma conversa entre Íris e Ariadna foi tema de debate: "Ontem a Ariadna foi contar um pouco da vida dela, que foi muito difícil, de doer o coração. Hoje, na discussão sobre prostituição, eu disse que tem que se tentar um caminho para a vida menos arriscado", diz Íris, que na sequência fala sobre a importância de estudar e prestar concurso e é interrompida por Ariadna: "Amiga, não julga. Isso é um julgamento".

Publicidade

Ariadna explicou: "Eu colocava currículo daqui, dali. Não tinha segundo grau completo. Não arrumava nada. Você acha que eu fui para onde, para não ser posta para fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive".

Íris rebateu: “Você teve opção, sim”. E Ariadna responde: “Não tive. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive. Você não pode falar uma coisa quando não está dentro da realidade”.



Íris completa contando que já trabalhou passando roupa e servindo em bares e ouve de Ariadna: “Amiga, você é uma mulher branca, loira e dos olhos verdes”.

Publicidade