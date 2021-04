Ariadna Arantes posa nua em cachoeira Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2021 12:49

São Paulo - Ariadna Arantes, ex-participante do "BBB 11", declarou que antes do confinamento já foi garota de programa. Atualmente ela vive dos frutos que o reality lhe deu, do ofício como maquiadora e cabeleireira, além de atuar na área da dermopigmentação.



Aos 36 anos, ela não esconde que pessoas perguntam até hoje se ela continua no ramo adulto. "Mesmo se estivesse fazendo programas, não estaria passando por cima de ninguém, mexendo com a vida de ninguém. Estaria ganhando o meu dinheiro. Não vou ficar glamourizando, porque é uma vida difícil, sei que é uma experiência que já vivi muito na minha vida. Não é fácil. Respeito muito", disse Ariadna, em entrevista ao canal Pheeno, no YouTube.

"Sou uma mulher multiuso, ganho meu dinheirinho no Instagram, sou dermopigmentista, maquiadora, cabelereira... Sei fazer de um tudo", acrescenta ela: "Acho hipocrisia as pessoas apontarem para as garotas de programa e não apontarem para quem vai lá pagar. Elas só existem porque existem clientes", continuou.

Morando na Itália, Ariadna explicou que foi eliminada de sua edição do "BBB" pois o público não estava preparado para uma pessoa trans. "Até hoje tem gente que comenta que eu saí porque eu não me assumi. Fiz uma cirurgia muito séria, que muda a vida de uma pessoa. Fiz uma cirurgia para viver de forma confortável comigo mesma. Eu não tenho que ficar colocando uma placa na minha cabeça ou no pescoço dizendo 'sou operada'. Existem intimidades nossas que a gente não quer compartilhar com qualquer pessoa", contou.

"E dentro do 'BBB', em uma semana, não é que eu fiz o melhor amigo da minha vida. Eu me abri para as pessoas mais próximas, mas isso não significa que eu era obrigada a falar para todo mundo. Eu preciso me sentir segura e confortável para compartilhar", encerrou ela, que acabou por não contar aos colegas de confinamento, à época, que era transexual.